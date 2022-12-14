Близнецам суждено испытать лавину денег! И это продлится долго – Глоба порадовала

Близнецов порадовала хорошим прогнозом на декабрь астролог Тамара Глоба. Она предрекла представителям знака достойный заработок.

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Деньги польются рекой на Близнецов вполне заслуженно, они смогут хорошо проявить себя за счет упорства и труда. И это воздастся в полной мере.

Поэтому, если даже в начале месяца вы испытывали финансовые трудности, в дальнейшем все устаканится и встанет на свои места.

Близнецам наверняка понравится и то, что им уготовано не краткосрочное обогащение, а постоянный доход.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.