Везунчики на весь 2023 год! Гороскоп Близнецов на год Водяного Кролика - как удержать удачу

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на 2023 год. Главными экспериментаторами года Водяного Кролика можно считать Близнецов. Она буквально пустятся во все тяжкие. Удивительно, но рожденным под этим созвездием удастся обучиться новым навыкам и сразу выйти на хороший доход.

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Однако это может вызвать зависть у окружающих. При этом Близнецам стоит думать только о себе, четко понимания, что будучи любимчиками Вселенной на весь 2023 год, они много добьются исключительно собственными стараниями. И все же ссорить деньгами не стоит. Так, в июле и августе есть риск потратить больше, чем заработаете.

«Если сможете избежать соблазна, то везение не покинет вас до конца 2023 года. Коммуникабельность Близнецов в год Кролика будет давать свои плоды. Вас ждет много встреч и знакомств, используйте их не только для личной жизни, но и для карьерного роста», - добавила астролог.

По материалам 7days