Что надо сделать 19 и 20 декабря, чтобы в 2023 году стать любимчиком Кролика

Астролог Ольга Фисенко считает, что удачу и деньги можно привлечь с помощью специальных ритуалов. Нумеролог составила план подготовки к празднику.

«19 декабря переберите свою косметику - выбросьте старую, составьте список покупок. Наведите ревизию в сумке и аптечке, выбросьте просроченные лекарства», - заявила она Teleprogramma.pro.

А именно 20 декабря, по ее словам, необходимо перебрать гардероб и обувь - уберите то, что не носили больше года.

«Заодно выкиньте или сдайте на переработку старые полотенца и постельное белье», - добавила астролог.

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