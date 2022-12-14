16, 18, 26 декабря и другие: Глоба отметила в календаре «дни зла» – опасайтесь

Тамара Глоба сообщила своим поклонникам, что противостояние Марса в декабре никуда не пропадет. Это непростой месяц во многих смыслах.
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Общеполитические проблемы только обострятся, кроме того, астролог предрекла катастрофы, связанные с огнем и водой. Мы сейчас это и наблюдаем – многочисленные пожары в ТЦ и на заводах России. Плюс ко всему – жуткие снегопады и ливни по всей стране с вытекающими отсюда последствиями.
Также астролог назвала конкретные дни, которые могут быть опасными для многих. Это 16 декабря (только вечер), ночи с 18 на 19 декабря, с 22 на 23 декабря, дни 25, 26, 31 декабря.
Глоба предупредила, что лучше в дни повышенной аварийности не появляться на массовых мероприятиях и желательно избегать толп людей.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.