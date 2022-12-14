В январе Кролик закрутит в амурных делах, а что с деньгами..? Гороскоп Тельцов на 2023 год

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на 2023 год. Тельцы в год Водяного Кролика будут мечтать о том, чтобы изменить мир. Но начать им придется с себя. Сначала трансформация касается внешнего, а затем и привычек. Однако рожденным под этим созвездием не стоит забывать, что в погоне за идеалом стоит подсчитывать деньги. Бережливость им не повредит.

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Особенно рискованной для финансов станет вторая половина 2023 года. По поводу заработка все просто: если Тельцы хотят жить в достатке, придется приложить усилия. Этому знаку зодиака Водяной Кролик не принесет легких денег. Зато символ года подарит им шанс найти свою любовь.

«В делах амурных больше повезет свободным Тельцам, их закружит круговорот романтических событий уже с января. Остальным представителям этого знака нужно максимально держаться, чтобы не свалиться в бытовуху», — добавила астролог.

По материалам 7days