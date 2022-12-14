Жизнь Дев будет бить ключом! Наслаждение и счастье ждет вас в декабре – прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба порадовала Дев отличными предсказаниями на декабрь 2023 года. Старания представителей этого знака зодиака в начале месяца не пройдут даром. Позже их оценят те, кто должен был оценить, и награда не заставит себя ждать.

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В декабре Девы будут много проводить времени со своими близкими и любимыми и это будет радовать их.

А в конце месяца Девам дано испытать повороты судьбы, неожиданно события будут сменять друг друга со скоростью света, но представителям знака удастся встроиться в эту новую картину мира.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.