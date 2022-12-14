Жизнь Дев будет бить ключом! Наслаждение и счастье ждет вас в декабре – прогноз Глобы

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр: YouTube-канал Тамары Глобы.

Тамара Глоба считает, что первый месяц зимы должен стать удачным для представителей знака.

Астролог Тамара Глоба порадовала Дев отличными предсказаниями на декабрь 2023 года. Старания представителей этого знака зодиака в начале месяца не пройдут даром. Позже их оценят те, кто должен был оценить, и награда не заставит себя ждать.

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В декабре Девы будут много проводить времени со своими близкими и любимыми и это будет радовать их.

А в конце месяца Девам дано испытать повороты судьбы, неожиданно события будут сменять друг друга со скоростью света, но представителям знака удастся встроиться в эту новую картину мира.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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