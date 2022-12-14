Карьера, любовь — счастье обрушится лавиной! Гороскоп Овнов на 2023 год

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на 2023 год. Обласканы Кроликом будут Овны. Рожденные под этим созвездием почувствуют нарастание внутренней силы и независимости. Что должны сделать те, кто относятся к этому знаку зодиака? Им не стоит бояться брать в свои руки больше ответственности.

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«Овнов ждет карьерный рост или новый источник дохода. Точно можно сказать, что 2023 год превзойдет все ожидания. А вот в личной жизни следует поменять свои планы на диаметрально противоположные. Если вы одиноки, то начинается отличный период для поисков второй половинки», — добавила астролог.

По материалам 7days