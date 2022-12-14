Нашла себя в списке и стала копить деньги! Выкладываем тех, кто должен обеднеть в 2023 году

Если вы нашли себя в этом списке астрологов, вам нужно срочно подумать о финансовой подушке на 2023 год. Планеты определили тех несчастных, кому деньги не светят после наступления года Кролика, суждены потери и обнищание.

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Так, Овны будут чувствовать острую нехватку средств еще с января, но после лета все должно наладиться.

Девы будут как проклятые пахать весь 2023-й, так им суждено — иначе не выжить.

Козерогов подстерегает бедность осенью, нужно к этому быть готовыми.

Рыб будет штормить, как на корабле. Они то и дело будут падать в финансовую яму.

Источник: rsute.ru.