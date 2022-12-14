В 2030-е будет другой мир! Тамара Глоба предрекла переход денег от богатых к нищим

Тамара Глоба поделилась финансовым прогнозом, увидев важное предзнаменование, которое будет касаться как жизни богатых, так и бедных. 2023 год в денежном плане станет не самым простым периодом. Более обеспеченным придется делиться своими ресурсами, в первую очередь накоплениями, чтобы уравновесить ситуацию, вытянув народ из трясины нужды.

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Также астролог намекнула, что люди, которые владеют и располагают многим, могут в одночасье лишиться всего.

Говоря о текущих событиях, Тамара Глоба намекнула, что все встанет на свои мечта через 2–2,5 года. Мир полностью поменяется. Так, по большому счету изменится абсолютно все — экономика, психология и цивилизации.

Те, кто имели многое, опять останутся без всего. И наоборот, люди, у которых ничего нет, в какой-то момент захватят в свои руки возможности, технологии и новые финансовые потоки на основе электронных систем.

«В 20-е годы будет «передел мира», в 30-е — выстроится новый поток цивилизации», — заверила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».