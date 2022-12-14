Только не делайте этого! Из-за чего вы можете отпугнуть удачу в год Кролика

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Многим суждено в год Водяного Кролика выйти замуж или жениться, наконец-то стать папой или мамой, приобрести недвижимость.

Кролик — мягкое и пушистое существо. Однако это животное довольно пугливое, не любит резкостей, грубости. Поэтому астролог категорически не советует ссориться и ругаться в 2023 году — так вы спугнете свою удачу, пишет 5-tv.ru.

Не рекомендуется также совершать спонтанные поступки, они могут все испортить и свести вашу прекрасную линию судьбы на нет.