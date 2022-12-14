Попасть в любимчики к Водяному Кролику! Как правильно загадать желания в 2023 году, чтобы все сбылось

Есть поверье, что загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся. Однако есть свои секреты. Как стать любимчиком Водяного Кролика, чтобы символ 2023 года исполнил все заветные мечты.

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Для начала свои желания надо написать по одному на отдельных листках. Нельзя при этом использовать частицу «не» и слово «хочу» — из-за него запрос превратится в констатацию факта.