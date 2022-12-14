Попасть в любимчики к Водяному Кролику! Как правильно загадать желания в 2023 году, чтобы все сбылось

Есть поверье, что загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся. Однако есть свои секреты. Как стать любимчиком Водяного Кролика, чтобы символ 2023 года исполнил все заветные мечты.
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Для начала свои желания надо написать по одному на отдельных листках. Нельзя при этом использовать частицу «не» и слово «хочу» — из-за него запрос превратится в констатацию факта.
Так, формулировка должна быть определенной, например, «я похудею на 10 килограммов» или «я буду зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц».
Всего можно написать восемь желаний — число считается в Китае счастливым.
Во время боя курантов каждый листик нужно свернуть в небольшой свиток и поместить в коробочку. Во время процесса нужно представить, как заветное желание исполняется. После шкатулку стоит отнести в ту комнату, в которой вы проводите больше всего времени, и спрятать ее в тайном месте. Главное — вокруг должно быть прибрано, никакого бардака. Вот и весь новогодний ритуал!
Когда одно из желаний сбудется, важно сжечь лист с той самой просьбой при помощи свечи и не забыть поблагодарить Водяного Кролика.
По материалам The Voice.