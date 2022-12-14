Как привлечь удачу в год Кролика: счастье предначертано вам

Астролог Елена Егорова рассказала, что год Кролика – самый счастливый в восточном гороскопе. Чтобы притянут удачу пушистого зверька нужно жить по его правилам.

А это значит, как много больше в 2023 году находиться в своей семье, заниматься домом, наслаждаться общением с близкими, пишет 5-tv.ru.

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Астролог считает, что обязательно нужно посетить родственников, которые живут в других городах. Кролик должен оценить стремление быть рядом с близкими и подарит удачу и успех.

Трудолюбие и старания Кролик тоже заметит и пошлет вам счастье.