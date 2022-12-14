Перемены внутри неизбежны! Василиса Володина назвала решающие года для России

Василиса Володина не спешит делать прогноз на год Водяного Кролика, уточняя лишь, что в этот период едва ли разрешатся все беды и споры.

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Так, астролог подметила, что уже начиная с 2008 года обстановка и обстоятельства едва ли располагали к лучшему. С каждым годом должно было становиться все сложнее. Ведь это нормальная ситуация до начала нового цикла. Любая глобальная перестановка вызывает бурный всплеск панического страха, непонимания и отрицания. Однако Россия в будущем должна перейти на новый этап. Ситуация пойдет на лад.

«Вот и дошло до степени «хуже и сложнее». Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению», — добавила астролог.

По материалам Parents.