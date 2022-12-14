Самый счастливый в календаре: каким будет год Кролика

Год Водяного Кролика — уютный и теплый. В этот год люди наслаждаются общением с членами своей семьи, обновлением интерьера, улаживанием жилищных вопросов.

Астролог Елена Егорова рассказала, что год Кролика считается самым счастливым в восточном календаре.

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Чтобы год прошел удачно, нужно больше уделять времени своим близким и дому. Те, кто ищет свою вторую половину, могут осуществить свою мечту — шансы выросли намного. Также повысилась вероятность заключения браков и рождения малышей.

Многие решат свои жилищные проблемы и совершат приятные путешествия, которые планировали давно, сообщает 5-tv.ru.