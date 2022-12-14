Обстановка нервозна! Астролог предостерегла россиян от агрессивной опасности 14 декабря

Астролог Елена Мун дала тревожный прогноз на среду, 14 декабря. В этот день не стоит связываться с представительницами прекрасного пола, общение с ними может быть чревато раздуванием конфликтов и споров.

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«Даже не пытайтесь решать какие-то вопросы с женщинами. Представительницы прекрасной половины человечества взвинчены, настроены воинственно и агрессивно. Окружающая обстановка напряженная и нервозная», — добавила астролог.

Восстановить баланс в этот день могут помочь водные процедуры или расслабляющий массаж. Вечер лучше всего провести в спокойной обстановке и уделить время себе.

По материалам vnimanie.pro.