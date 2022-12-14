Львы будут грести деньги лопатой! Глоба в декабре предрекла великий шанс для этого знака

Представители зодиака, конечно, ощутив богатство, захотят воспользоваться его возможностями. Не торопитесь! Возьмите себя в руки, поскольку в конце месяца вам предстоят большие траты.

Деньги прилетят ко Львам не просто так, они увидят возможности заработка и достигнут их собственным трудом и стараниями.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.