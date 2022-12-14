Время счастья наступило! Глоба – о волшебном промежутке, когда желания осуществляются

В первой половине декабря людям стоит вспомнить о целях, которые они ставили, о своих мечтах и чаяниях. Это крайне важно, поскольку именно в данный период нам суждено найти возможности для их осуществления.

Вплоть до третьей декады месяца нужно быть начеку и держать в мыслях, визуализировать свои планы. Вероятно, что дорога к ним где-то рядом, на поверхности. В этот период могут осуществиться даже самые крупные цели. Также это великолепное время для путешествий.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.