«Особенно уязвимы и чувствительны»: Володина дала прогноз на 14 декабря

Василиса Володина поедала в своем телеграме об особенностях 14 декабря. В среду люди могут многое понять о себе, если произведут несколько простых манипуляций. Потом эти знания они могут использовать в свою пользу, изменяя жизнь в лучшую сторону.

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