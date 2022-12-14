«Особенно уязвимы и чувствительны»: Володина дала прогноз на 14 декабря

Василиса Володина поедала в своем телеграме об особенностях 14 декабря. В среду люди могут многое понять о себе, если произведут несколько простых манипуляций. Потом эти знания они могут использовать в свою пользу, изменяя жизнь в лучшую сторону.
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«14 декабря – хороший день, чтобы исследовать способы, которыми мы сами обманываем себя. Постарайтесь с самого утра следить за тем, как вы принимаете решения, что их меняет. Что заставляет отклониться от пути истинного. Когда вы особенно уязвимы и чувствительны. Когда пасуете перед чужим напором или вообще готовы сойти с дистанции», - поведала астролог.
Она посоветовала записывать все свои наблюдения, потому что именно 14 декабря нас всех будет подводить память.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».