Со 2 марта: Володина указала конкретное время, когда Девы и Близнецы найдут деньги

Астролог Василиса Володина предложила свой путь — прислушаться к гороскопу и применить эти знания на деле.

В своем телеграме эксперт поведала, что денежная лавина может обрушиться на Близнецов и Дев со 2 марта по 4 апреля.

Получить деньги они смогут благодаря своим знаниям, где-то даже научному подходу. Ну а умение выстраивать правильные дипломатичные отношения закрепит финансовый успех Дев и Близнецов.