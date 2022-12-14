Со 2 марта: Володина указала конкретное время, когда Девы и Близнецы найдут деньги

Василиса Володина.

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Умение общаться — вот что поможет представителям знака обрести благосостояние.

Пожалуй, редкий человек не мечтает улучшить свое благосостояние, используя для этого самые различные средства: от труда до хитрости — и даже преступления.

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Астролог Василиса Володина предложила свой путь — прислушаться к гороскопу и применить эти знания на деле.

В своем телеграме эксперт поведала, что денежная лавина может обрушиться на Близнецов и Дев со 2 марта по 4 апреля.

Получить деньги они смогут благодаря своим знаниям, где-то даже научному подходу. Ну а умение выстраивать правильные дипломатичные отношения закрепит финансовый успех Дев и Близнецов.

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