Время отсчета — с 21 декабря: кому светят большие деньги, рассказала Володина

Итак, в числе денежных счастливчиков оказались представители таких знаков, как Рыбы, Стрельцы, Раки и Львы.

с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 они переживут важное для себя время. Это период реализованных амбиций и осуществления успешных бизнес-проектов.

Представителям данных знаков зодиака нужно поймать финансовый поток и влиться в него, главное — не теряться. Если хватит смелости, то им светят большие деньги.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».