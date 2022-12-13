Главные везунчики! Володина назвала лучшие даты для заработков в 2023 году

Астролог Василиса Володина представила свой финансовый прогноз на 2023 год. По ее словам, некоторым знакам зодиака повезет больше, а каким-то меньше.

«С 1 февраля по 1 марта — время заработков поменьше, но зато приятнее — от искусства, личных связей и при использовании хорошего вкуса. Везет больше Тельцам, Весам и Рыбам», — заявила она.

А со 2 марта по 4 апреля, по словам Володиной, лучшее время для знаний, научного подхода и умения выстраивать социальные контакты. Астролог заявила, что в эти даты можно будет монетизировать эти направления.

«В числе более везучих в эти недели Близнецы и Девы», — добавила Василиса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»