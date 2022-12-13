Володина назвала самые удачные даты для открытия бизнеса

Известный астролог Василиса Володина назвала даты, в которые удачно начинать новые бизнес-проекты. Особенно, по ее словам, стоит прислушаться четырем знакам зодиака — Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам.

«С 21 декабря 2022 года по 31 января — время важное и амбициозное (Юпитер в терме Юпитера). С середины января можно запускать новые бизнес-проекты, рассчитывать на прибыль от инвестиций», — заявила она.

Володина подчеркнула, что именно в этот период можно будет подчинить деньги.