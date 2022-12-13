Зима и весна 2023 года! Володина раскрыла гороскоп денежного довольства по месяцам для знаков зодиака

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим финансовым гороскопом на 2023 год. Так, астролог разложила периодизацию, которой будут подчиняться деньги в ближайшие месяцы. Кому повезет заполучить куш и увеличить доход? Важно не пропустить свой самый удачный период в год Водяного Кролика.

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Первая дата с 21 декабря 2022 года по 31 января — это время успешное и амбициозное. Так, с середины января можно запускать новые бизнес-проекты, рассчитывать на прибыль от инвестиций. Особенно Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам.

Вторая дата с 1 февраля по 1 марта — время заработков поменьше, но зато приятнее — от искусства, личных связей и при использовании хорошего вкуса. Везет больше Тельцам, Весам и Рыбам.

Третья дата со 2 марта по 4 апреля — в это время лучше монетизировать знания, научный подход и умение выстраивать социальные контакты. В числе более везучих в эти недели Близнецы и Девы.