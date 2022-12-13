С февраля по 1 марта 2023-го! Володина назвала трех везунчиков, которые схватят свое

Василиса Володина в свежем финансовом прогнозе назвала трех знаков зодиака, которые сумеют позаботиться о своих доходах в первой половине года Водяного Кролика. В их распоряжении будет целый месяц, чтобы преуспеть в делах.
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С 21 декабря 2022 года по 31 января — время важное и амбициозное. Всеми благами по максимуму смогут воспользоваться Рыбы, Стрельцы, Раки и Львы. Им звезды сулят прибыль от инвестиций.
«С 1 февраля по 1 марта — время заработков поменьше, но зато приятнее — от искусства, личных связей и при использовании хорошего вкуса. Везет больше Тельцам, Весам и Рыбам», — добавила астролог.