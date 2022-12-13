При деньгах до конца января! Володина обозначила успех четырех знаков зодиака — прибыли будет много

Василиса Володина в свежем финансовом прогнозе предсказала, чего ждать четырем знакам зодиака — счастливчикам в конце года и с захватом января 2023-го. У них проблем с деньгами не будет.
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«С 21 декабря 2022 года по 31 января — время важное и амбициозное (Юпитер в терме Юпитера). С середины января можно запускать новые бизнес-проекты, рассчитывать на прибыль от инвестиций. Особенно Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам», — добавила астролог.