Деньги утекут сквозь пальцы! Два знака зодиака, которые рискуют остаться без копейки в 2023 году

Астрологи поделились финансовым гороскопом для всех на 2023 год. Два знака зодиака рискуют остаться без копейки в год Водяного Кролика из-за нестабильного материального положения.

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Так, для прозорливых Дев наступающий год окажется не особо удачным. Их финансовые возможности будут стремиться к сокращению, и только ценой неимоверных усилий и напряженной работы удастся поддержать баланс личных средств. Ситуация пойдет на лад только к осени, но и тогда сохранится риск банкротства.

Начало года испытает на прочность и Рыб. Постоянная нехватка денег и ухудшение финансовых возможностей будут тяготить и заставлять искать дополнительные источники дохода. К концу лета ситуация с доходами стабилизируется, но появятся новые расходы, не предусмотренные бюджетом.

По материалам vm.ru, Rsute.