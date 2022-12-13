Долги не вернут! Какому знаку зодиака категорически нельзя сыпать деньгами в 2023 году

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год. Так, среди тех, у кого с материальной стороной в год Водяного Кролика будет все стабильно, будут Козероги. Их доходы — предсказуемы, а расходы, как всегда минимальны.

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Поэтому в 2023 году рожденным под этим созвездием будет несложно создать финансовую подушку и пережить трудные времена, которые могут выпасть на осень.

Главное — им не следует никому одалживать крупную сумму денег в этом году. Их могут не вернуть.

По материалам vm.ru, Rsute.