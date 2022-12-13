Льву нужно уехать, а Девы получат наследство: кто как разбогатеет в 2023-м – Володина

Астролог Василиса Володина рассказала, что правильное поведение людей может привлечь деньги в 2023 году. Кто как разбогатеет в будущем поклонники узнали в ее Telegram-канале «Василиса Володина».

Овну предначертано увеличить свой доход благодаря собственной уверенности в себе. Есть и другой путь – обновить гардероб. Если надеть дорогой костюм – деньги притянутся к деньгам.

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Тельцам стоит присмотреться к тайным госзаказам. Можете в них поучаствовать? Тогда действуйте! Там ваши миллионы.

Если Близнецы в последнее время увлеклись Интернетом, не стоит бросать этого дела, ваши денежки там. А Ракам мудрить не нужно, оставайтесь на своей работе и смотрите внимательно по сторонам. В 2023-м году ваш карьерный рост будет заметен.

Чтобы сколотить состояние Львам, им нужно устремить свой взор на дальние страны. Возможно, отправиться в путь, а возможно, разглядеть там выгодного партнера.

Девам вообще светит наследство. Нет богатых родственников? Сделайте банковский вклад, там тоже предрекаются денежки.

Весам нужно посмотреть на бизнес других людей и просто слизать идею. А почему нет? Деньги-то будут ваши.

Скорпионам звезды советуют трудиться, очень много. И тогда ваше усердие вознаградится. А вот Стрельцам, напротив, рекомендуется отдыхать. Только через расслабление вам светит богатство.

Козерог может найти лавину денег после продажи квартиры. Водолею Василиса Володина рекомендует броситься на грудь соседу. А Рыбам необходимо сделать инвестицию, потратьте свои накопления.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».