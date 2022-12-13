Эти люди изменят будущее и мир: Глоба назвала тех, кто перевернет все – уже в декабре

Новые имена, новых лидеров с новыми взглядами на текущую ситуацию в мире предрекла Тамара Глоба.
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Астролог считает, что вожди с неординарными идеями появятся в общеполитическом пространстве уже в конце декабря.
По прогнозу эксперта, они примут ряд совершенно новых стратегически важных решений, которые повлияют на ход истории. Нам всем придется испытать последствия их умозаключений и действий.
Глоба увидела, что они могут оказаться слишком скоропалительными, сделанными на эмоциях. В конце декабря астролог предрекла обострение проблем.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.