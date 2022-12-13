Загадывайте желание уже сейчас: Глоба назвала, когда осуществится все задуманное

Тамара Глоба предрекла в первой половине декабря явления и проблемы, связанные с огнем. В итоге мы уже несколько дней наблюдаем, как горят ТЦ и заводы по всей России (Подмосковье, Санкт-Петербург, Барнаул).

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Вместе с тем, наряду с бедами, астролог предсказала и хорошее. В это же время люди могут почувствовать, как их давние мечты начинают сбываться.