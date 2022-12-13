Глоба дала прямой ответ, проиграется ли во второй раз сценарий 90-х с дефолтом и банкротством в 2023 году

Под конец года принято подводить итоги, также многие хотят узнать как можно больше о прогнозах относительно финансов, благополучия, семьи и финансов. Если говорить непосредственно о деньгах, то тут предзнаменованиями делилась Тамара Глоба.

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Астролог дала понять, что 2023 — это год Марса. Год требования силы, год, который нуждается в людской энергии. Именно поэтому надо быть готовым к наступлению нового периода — года Водяного Кролика. Астролог советует сконцентрировать внимание на том, что происходит вокруг — впитывать и размышлять. Также важно поддерживать интеллектуальный уровень, заниматься спортом, иными словами не забрасывать себя, а наоборот, вытягивать.

В финансовом плане 2023 год будет отнюдь не простым. Народу придется принять некоторый упадок. Их уровень жизни будет поддерживаться деньгами более обеспеченного населения. Таким образом, удасться добиться некоторого равновесия. На вопрос: ждать ли повторения сценария 90-х с сумасшедшей инфляцией, банкротствами и дефолтом, Тамара Глоба намекнула, что все это едва ли проиграется снова.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», - добавила астролог.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец».