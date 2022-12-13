Лето 2023-го — деньги польются с неба! Какой знак зодиака станет богаче в 2023 году

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год. Начало года Водяного Кролика и его завершение будет стабильным в материальном плане для Скорпионов. А вот летом им улыбнется удача. Особенно это касается заработка.

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Так, представители этого зодиакального круга неожиданно для себя получат крупную сумму денег. Все средства лучше всего будет вложить в какой-то бизнес. Пустые траты прибыли в будущем не принесут. Кроме того, в окружении Скорпионов могут появиться влиятельные компаньоны, которые предложат участие в совместном проекте. Не нужно отказываться от столь заманчивого предложения — в долгосрочной перспективе оно будет выгодным.

По материалам vm.ru, Rsute.