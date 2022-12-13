С середины лета 2023-го — тотальная экономия на всем, иначе..! Что будет с деньгами Весов

Астрологи поделились финансовым прогнозом для всех знаков зодиака на 2023 год. Удачным в материальном плане год Водяного Кролика станет для Весов. Рожденные под этим созвездием могут даже пойти на риск в финансовых сделках — и он будет оправдан. Благодаря своей прозорливости этот знак зодиака сможет рассчитывать на ожидаемый доход.

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Кроме того, первая половина года для Весов пройдет весьма и весьма благоприятно. В этот период можно воспользоваться предложением о вложении средств в недвижимость. Но с середины лета лучше взять тайм-аут в новых начинаниях и постараться экономно расходовать деньги.