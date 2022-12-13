Богатство будет литься рекой: носите эту вещь с собой по понедельникам и четвергам

Астрологи считают, что богатство привлечь можно с помощью специальных ритуалов. Главное — знать, как это сделать правильно.
Считается, что деньгам нравится красный цвет, поэтому больше окружайте себя красными предметами и аксессуарами. А по понедельникам и четвергам носите с собой красный кошелек.
Еще есть нюанс: если вы во время прогулки увидели любой предмет красного цвета — в течение пяти секунд смотрите на него не отрываясь. После — переводите внимание.
Астрологи уверены, что эти способы способны привлечь деньги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».