Богатство будет литься рекой: носите эту вещь с собой по понедельникам и четвергам

Фото: freepik.com/jannoon028

Фото: freepik.com/jannoon028

Есть обычаи, которые привлекают деньги.

Астрологи считают, что богатство привлечь можно с помощью специальных ритуалов. Главное — знать, как это сделать правильно.

Считается, что деньгам нравится красный цвет, поэтому больше окружайте себя красными предметами и аксессуарами. А по понедельникам и четвергам носите с собой красный кошелек.

Еще есть нюанс: если вы во время прогулки увидели любой предмет красного цвета — в течение пяти секунд смотрите на него не отрываясь. После — переводите внимание.

Астрологи уверены, что эти способы способны привлечь деньги.

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