Как привлечь богатство в 2023 году: умножаем зарплату в два раза

Популярная пословица гласит, что без труда — не вытащишь и рыбку из пруда. Однако астрологи уверяют, что существуют ритуалы, которые помогают притянуть богатство. Главное, сосредоточиться и следовать правилам.

Один из самых популярных способов — лунная подзарядка. Астрологи советуют в ночь с 31 декабря на 1 января вытащить все наличные деньги и банковские карты, которые только есть в кошельке и разложить на подоконнике.

Причем сделать это надо так, чтобы на заработанные средства падал лунный свет. И так — три ночи подряд.