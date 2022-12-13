13 декабря сбылось предсказание Глобы! Что еще предвидела астролог — ситуация с миром

13 декабря сбылось очередное предсказание Тамары Глобы: в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на территории машиностроительного завода «Звезда».

Ранее случились сразу два пожара в торговых центрах Подмосковья. Извергаются вулканы на Канарских островах и Камчатке. Взрывы слышны на Украине и юге России.

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Все эти вещи предсказывала астролог Тамара Глоба. Она сразу сказала в своем прогнозе на месяц, что первая половина декабря будет ознаменована бедами связанными с огнем.

Также Тамара Глоба считает, что в декабре не миновать проблем, связанных с водой. Но, быть может, они уже начались? Москву накрыло снегопадом, а потом тропическим ливнем, который устроил каток и катастрофы на дорогах. Теперь снегом заваливает Санкт-Петербург.