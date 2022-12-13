Деньги обрушатся лавиной! Какой знак зодиака – «магнат» разбогатеет в 2023 году

Астрологи составили финансовый гороскоп на 2023 год. Одним из тех, кому в наступающем году улыбнется удача, станут Близнецы. Именно для них судьба откроет новые денежные возможности, а в месте с ними и значительное приумножение благосостояния.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, Близнецам в год Водяного Кролика будет удаваться легко зарабатывать, и также легко тратить. А для того, чтобы упрочить финансовую стабильность, им все же нужно постараться контролировать бюджет и не пускать деньги на ветер.

Главное — установить выгодные связи.

По материалам vm.ru, Rsute.