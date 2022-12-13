Всю весну и до лета — безденежье! Что будет с заработками Овнов в 2023 году

Астрологи составили финансовый гороскоп на 2023 год. Так, в не самом выгодном положении окажутся Овны. Их дела будут вызывать опасность вплоть до окончания весны. Рожденные под этим созвездием почувствуют острое ухудшение в материальном плане. Нехватка денег вынудит их искать новые возможности, чтобы обеспечить себе привычный уровень существования.

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Главное в таком положении — не терять оптимизм. И тогда правильные решения придут сами собой. Выгодными окажутся инвестиции и вложение денег в жилье.

По материалам vm.ru, Rsute.