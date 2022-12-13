Обласканы любовью и деньгами — везунчики! Глоба назвала три знака зодиака — баловней судьбы в декабре

Тамара Глоба назвала три знака зодиака — баловней судьбы в декабре. Рожденным под этими созвездиями во всем будет сопутствовать удача. Главное — ставить перед собой цели и добиваться их.

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И эти везунчики — Телец, Стрелец и Лев. Первому знаку зодиака стоит расчитывать на успех во второй декаде декабря. Дела вдали от дома принесут Тельцам выгоду, появится дополнительная возможность заработать, на личном фронте все идеально.

Второму знаку зодиака стоит обратить внимание на любимых. Успех принесет интеллектуальная деятельность, творчество. В накладе Стрельцы не останутся.

Третий знак зодиака сможет помечтать о путешествиях. Для Львов декабрь — это время праздника, высокие доходы позволят им спустить приличную сумму на подарки. Любимые и близкие будут с ними рядом. Можно расчитывать на их поддержку.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.