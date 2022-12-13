Володина назвала единственное условие успеха 13 декабря: Солнце и Сатурн продолжают влиять на умы

День 13 декабря — не самый простой в этом месяце, а все из-за секстиля Солнца и Сатурна, который многие ощущают на себе уже не первые сутки.
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В этот период все как бы затормаживается, что дает людям возможность посмотреть на себя со стороны. Этим нужно воспользоваться.
Василиса Володина в своем телеграме постаралась помочь своим поклонникам, описав этот день с точки зрения астрологии.
«Секстиль Солнца и Сатурна по-прежнему силен, и опять с хорошими новостями мне помогает цитата из Толстого, отражающая характер этого аспекта: «Единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение». Сам Лев Николаевич терпением одарен не был, как знаем, это он теоретически. А нам применять на практике», — заметила астролог.