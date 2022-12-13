Володина назвала единственное условие успеха 13 декабря: Солнце и Сатурн продолжают влиять на умы

День 13 декабря — не самый простой в этом месяце, а все из-за секстиля Солнца и Сатурна, который многие ощущают на себе уже не первые сутки.

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В этот период все как бы затормаживается, что дает людям возможность посмотреть на себя со стороны. Этим нужно воспользоваться.