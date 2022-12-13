Счастливый декабрь! Львам судьба подкинет денег: Глоба – о внезапных заработках

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

В целом последний месяц зимы будет удачным для представителей знака.

Декабрь станет приятным и праздничным для Львов, об этом рассказала Тамара Глоба. Астролог сообщила, что представителям знака светят путешествия, которые принесут радость, общение с близкими и друзьями, застолья и уютные посиделки в кругу хороших людей.

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Кроме того, Львы могут существенно пополнить свой бюджет в этом месяце, а кое-кто и вовсе разбогатеет.

Со второй недели первого зимнего месяца у Львов появятся возможности для отличного заработка. И тут важно не упустить их и воспользоваться преимуществами, которые дает судьба.

Глоба предупредила – сорить полученными деньгами не нужно, поскольку в конце месяца предстоят внушительные траты.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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