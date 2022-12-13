«Получат щедрое вознаграждение»: финалистка «Битвы экстрасенсов» спрогнозировала счастье в личной жизни у Овнов

Кажетта Ахметжанова

Кажетта Ахметжанова. Фото: соцсети 

Эксперт поделилась позитивными предсказаниями с представителями огненной стихии.

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала знак, который может ожидать пополнения в семье в следующем году. Речь идет об Овне.

Представители этого знака получат вознаграждение за старания в уходящем году. Особенно это отразится на личной жизни. Одиноким Овнам посчастливится встретить вторую половину. А тем, кто мечтал о родительских приятных заботах, звезды даруют ребенка.

«С самого начала 2023 года Овнам улыбнется удача. Они получат щедрое вознаграждение за свои приложенные усилия и труд. Не стоит бояться удачных стечений обстоятельств – вы это заслужили», – отметила Кажетта. 

«Одиноких представителей знака в грядущем году ждет судьбоносное знакомство, а тех, кто уже давно состоит в стабильных отношениях, – пополнение в семье», – процитировали  экстрасенса в rsute.ru.

Напомним, ранее Овнам предрекли материальное поощрение в январе следующего года.

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