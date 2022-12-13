«Получат щедрое вознаграждение»: финалистка «Битвы экстрасенсов» спрогнозировала счастье в личной жизни у Овнов

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала знак, который может ожидать пополнения в семье в следующем году. Речь идет об Овне.
Представители этого знака получат вознаграждение за старания в уходящем году. Особенно это отразится на личной жизни. Одиноким Овнам посчастливится встретить вторую половину. А тем, кто мечтал о родительских приятных заботах, звезды даруют ребенка.
«С самого начала 2023 года Овнам улыбнется удача. Они получат щедрое вознаграждение за свои приложенные усилия и труд. Не стоит бояться удачных стечений обстоятельств – вы это заслужили», – отметила Кажетта.