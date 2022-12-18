С 18 декабря! На какие знаки зодиака обрушатся деньги в воскресенье

Львы
Представители созвездия, занимающиеся бизнесом, найдут в этот день новые способы заработка. Перестаньте беспокоиться о своем будущем и смело воплощайте новые идеи в жизнь.
Скорпионы
Возможно, ваши отношения с партнером будут переживать не лучшие времена. Дайте ему немного времени и пространства, чтобы вы оба могли развиваться в своих отношениях. Очень скоро вы сможете заметить изменения и сблизиться.
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Козероги
Сегодня вам необходимо постараться вернуть уверенность в себе и довериться своей интуиции. Только тогда вы сможете преодолеть неприятности и вести спокойную жизнь дальше. Движение планет говорит о том, что в вашей жизни произойдут некоторые перемены.
Ваша семья будет очень благосклонна к вам и позаботится о том, чтобы вы чувствовали поддержку. Позаботьтесь о том, чтобы наладить контакт с родителями. В этот день вы можете запланировать поездку с ними.