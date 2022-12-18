С 18 декабря! На какие знаки зодиака обрушатся деньги в воскресенье

Львы

Представители созвездия, занимающиеся бизнесом, найдут в этот день новые способы заработка. Перестаньте беспокоиться о своем будущем и смело воплощайте новые идеи в жизнь.

Скорпионы

Возможно, ваши отношения с партнером будут переживать не лучшие времена. Дайте ему немного времени и пространства, чтобы вы оба могли развиваться в своих отношениях. Очень скоро вы сможете заметить изменения и сблизиться.