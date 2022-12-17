Останьтесь дома! Три знака зодиака, которых ждет опасность 17 декабря

Овны

Если вы рассматривали возможность покупки или инвестирования в коммерческую недвижимость, то сегодня вы можете столкнуться с препятствиями, поэтому лучше отложить это решение на некоторое время.

Вы можете продолжить реализацию своего плана в ближайшем будущем, но усилия, приложенные сегодня, не дадут результата и приведут к разочарованию. Выждите этот период. В итоге вы можете скорее потерять деньги, чем получить прибыль от этой недвижимости.

Тельцы

Найдите время, чтобы поговорить о своих чувствах с партнером. Это поможет вам избавиться от недоразумений в вашей жизни. Скоро перед вами откроется множество возможностей. Поэтому вам нужно решить, какие из них выбрать среди множества различных вариантов, которые у вас есть. От этого будет зависеть ваше будущее, поэтому будьте очень внимательны.