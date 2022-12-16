С 16 декабря! Три знака зодиака, у которых будут проблемы со здоровьем

Львы

Сегодня вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем. Звезды советуют вам заботиться о себе, питаться правильно и пить много воды, особенно если вы путешествуете. Помните, что профилактика лучше, чем лечение.

Стрельцы

Позаботьтесь о своем здоровье; весь день вы чувствуете легкое головокружение. Сегодня вам придется перебегать с места на место из-за напряженного графика работы. Постарайтесь время от времени делать глубокий вдох и не забывайте достаточно есть и пить, чтобы не чувствовать слабость. Сегодняшний день для вас продуктивен, но изнурителен.