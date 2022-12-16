С 16 декабря! Три знака зодиака, у которых будут проблемы со здоровьем

Львы
Сегодня вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем. Звезды советуют вам заботиться о себе, питаться правильно и пить много воды, особенно если вы путешествуете. Помните, что профилактика лучше, чем лечение.
Стрельцы
Позаботьтесь о своем здоровье; весь день вы чувствуете легкое головокружение. Сегодня вам придется перебегать с места на место из-за напряженного графика работы. Постарайтесь время от времени делать глубокий вдох и не забывайте достаточно есть и пить, чтобы не чувствовать слабость. Сегодняшний день для вас продуктивен, но изнурителен.
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Водолеи
Крепкое здоровье и избыток энергии позволят вам без труда справляться с суматошным графиком. Однако не забудьте запланировать несколько развлекательных мероприятий на вечер, чтобы отвлечься и разгрузить свой мозг.
Ваш дом может быть полон активности, которая заставит вас перебегать с места на место. К счастью, благодаря хорошему здоровью вы сможете продержаться весь день без особых проблем.