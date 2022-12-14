С 14 декабря! Три знака зодиака, которых ждут неприятности на работе

Близнецы

Вам в первую очередь на работе мешают задержки и если вы безуспешно ищете работу, то можете обнаружить, что сегодня вас ждет еще один посредственный день. Вы посетите различные собеседования и обнаружите, что они проходят относительно успешно, но можете ожидать дальнейших задержек, прежде чем вам сделают предложение о работе. Просто будьте терпеливы в это время, и вскоре вы увидите, как ситуация изменится к лучшему.

Козероги

Сегодня вы можете обнаружить, что в вашем офисе часто возникают проблемы с электронным оборудованием. Примите необходимые меры предосторожности, регулярно сохраняя свои данные и имея систему резервного копирования. Эти проблемы, конечно, будут вызывать разочарование, но если вы примете надлежащие меры предосторожности, то не пострадаете от последствий.

Рыбы

Вы можете обнаружить, что постоянные прерывания - самая большая помеха в достижении ваших целей. Вам придется встретиться с этими вопросами лицом к лицу, и вам необходимо сохранять бдительность в том, как вы с ними справляетесь. Будьте максимально профессиональны и дипломатичны, и вы убедитесь в собственных силах.

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