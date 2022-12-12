«Важно прислушаться!»: Володина назвала знак зодиака, которого в мае ждут серьезные перемены

Известный астролог Василиса Володина заявила, что в 2023 году Весам пригодится умение завязывать социальные контакты, а также любезность, сговорчивость, желание сотрудничать. А еще, по ее словам, наступит время, когда бизнес можно будет построить с кем-то в паре.

«Прислушайтесь к советам, которые до середины мая поступят от ближайшего окружения — они явно заслуживают внимания», — отметила она.

Володина также посоветовала обратить внимание на секреты чужого бизнеса.