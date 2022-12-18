Восточный гороскоп на 2023 год

А еще он дружелюбен и считает, что худой мир лучше доброй ссоры. Но и кроме этого он преподнесет нам немало интересного.

Кролик сменяет Тигра – меньше эпатажа, больше дипломатии

Уходящий год Тигра задал направление году наступающему. С одной стороны, радикально новых трендов от Кролика вряд ли можно ожидать, с другой – зато Кролик куда миролюбивее своего предшественника и предпочтет скорее объединение и компромиссы, чем напряженную конкурентную борьбу.

Также под его влиянием люди охотнее объединяются в «клубы по интересам», не пуская в свой узкий круг того, кто способен грязными руками замарать чистую идею.

Кролик обладает острым чувством прекрасного, поэтому поощряет все, что связано с красотой, эстетикой, творчеством, нетривиальными идеями.

Для того чтобы стать успешными в этом году, нужно проявлять гибкость, быть дипломатичными, искать и находить красивые неординарные решения, больше общаться с единомышленниками, сглаживать острые углы, заниматься творчеством и, что очень важно, саморазвитием и самопознанием.

Чего стоит остерегаться

Скандалов Кролик не любит, зато интриги и расследования – это он со всей душой. И это именно то, чего всеми силами следует избегать. Любые подковерные игры и тайная деятельность чреваты такими проблемами, что хоть стой, хоть падай. Тайное станет явным и по вам же и ударит. А то, что не станет, превратит вас в паука, запутавшегося в собственной паутине. Оно вам надо?

Крыса

Крыс ждет бурный год, полный самых разных новостей и событий. Особенно ярко обозначится сфера работы и карьеры, в которой вы проявите себя самым лучшим образом. Вы будете нарасхват и сможете очень неплохо подняться, если будете ставить для себя высокие цели.

В любви Крысы снова неотразимы. И с деньгами все тоже как-то удачно складывается, в отличие от прошлого года. Однако эта неотразимость и финансовая удача таят в себе опасность: есть шанс связаться не с теми людьми, и они используют вас в корыстных целях. Это похоже на басню о Вороне и Лисице – пока вы будете слушать сладкие речи, ваш сыр выпадет, и вы останетесь без завтрака, а то и без обеда. Будьте осторожнее.

Бык

Если в прошлом году многие Быки концентрировались на любви, семейных отношениях и контактах с людьми вообще, то теперь сфера их интересов изменится. Тут они могут поддержать Крыс в выборе приоритетов – на первом месте окажутся работа и карьера. Кто-то может значительно продвинуться на текущей работе, а кто-то и вовсе решит ее сменить, чтобы добиваться успеха в другом месте.

Что важно знать для успешной деятельности – ваш порой безотказный способ идти напролом в стиле «вижу цель, не вижу препятствий» теперь не работает. Нужно сбавить обороты, не форсировать события, держать эмоции в узде. И самое главное – быть гибкими и готовыми обсуждать и договариваться.

Также год хорош для обучения, развития, повышения квалификации. И не забывайте хотя бы иногда уделять время любимым людям.

Тигр

У Тигров в этом году финансовая сфера не принесет ощутимых побед и достижений. Напротив, с деньгами нужно обращаться очень аккуратно, так как есть риск вложить их во что-то, казалось бы, перспективное, и благополучно прогореть. От крупных покупок тоже пока лучше воздержаться. Но не все так плохо, вы можете заработать и остаться в плюсе, если будете прислушиваться к людям более опытным и хорошо разбирающимся в вопросе.

Зато в любви Тигры бесподобны. У большинства Тигров отбоя не будет от поклонников и поклонниц, вам предстоит много знакомиться и общаться. Выбирая себе партнера, ориентируйтесь больше не на внешность, а на общие интересы и схожие взгляды на жизнь.

В остальном – учитесь новому, не бойтесь выступать на публике и не забывайте о духовном росте.

Кот (Кролик)

Кроликам благоволит фортуна. Как-никак, хозяева года. В этом году у вас нет опасности остаться на окраине жизни, вы постоянно будете в самом центре событий. Очень поможет ориентироваться в том стремительном потоке, что понесет вас, ваша собственная интуиция.

Год благоприятен для обучения, повышения квалификации, смены работы. Вы можете решиться и пойти в совершенно новую для себя сферу, очень быстро продвинуться по карьерной лестнице, будете четко видеть, где можно хорошо заработать. Доверьтесь своему чутью и не упускайте богатых возможностей этого года.

А вот скромность в этом году вам не к лицу. Смело заявляйте о себе, ищите влиятельных покровителей, да и просто можете попросить помочь, когда чувствуете, что нуждаетесь в помощниках и поддержке.

Дракон

Казалось бы, где Драконы и где стабильность? Вы всегда открыты новому и готовы экспериментировать. Но не в этот год и не в отношении работы. Под влиянием энергий года вы, как и многие, можете захотеть уйти с прежнего места работы и отправиться в свободное плавание. И это будет в корне неверно. Не принимайте никаких радикальных решений в этой области.

Тем более вас в этом году ожидают совсем другие приоритеты. Если в год Тигра вы занимались финансами и карьерой, то сейчас самое время обратить свой взор на отношения и любовь. Свободные представители знака будут много знакомиться и пользоваться успехом у противоположного пола, а там, глядишь, и восхитительный роман не за горами. Семейные Драконы не без удовольствия сосредоточатся на семье, семейных вопросах и заботах.

Змея

Змеи готовы оправиться от потрясений прошлого года и вступить в новый период с открытыми глазами. Год Тигра научил их осторожности, и теперь Змеи пойдут вперед, действуя сдержанно, спокойно и осмотрительно.

Кролик не станет подкладывать «свинью в огород», и вы можете заниматься новыми проектами, реализовать интересные идеи. И неплохо бы действовать не в одиночку, а собрать команду единомышленников.

Позаботьтесь о здоровье. Ибо если не вы – то кто? Год благоприятен для восстановления физического состояния и душевных сил.

Также это довольно хорошее время для обучения и любви.

Лошадь

Если кому и нырять с головой в омут всего нового, свежего, креативного и неизведанного – так это Лошадям. Жизнь круто изменится, и ваша задача – принимать перемены и выбирать тот путь, который действительно вам подходит.

Очень многое вы решите оставить в прошлом. Это могут быть неудачные отношения, нелюбимая работа, прежнее место жительства, ваше окружение, тяготившее вас, надоевший имидж… И даже лишний вес. Вам подвластно все. Если вы решите чего-то добиться, то обязательно достигнете высокой цели.

На новом пути вас ждут самые разные возможности, вы можете раскрыться с другой стороны, обнаружить в себе талант, заработать денег и, наконец, счастливо влюбиться. Главное – быть в хорошем настроении и действовать разумно.

Коза (Овца)

Козам нужно усвоить, что в этом году один в поле не воин. Гораздо большего вы сможете добиться в компании добрых товарищей и единомышленников. Неплохой год для работы и денег, а те, для кого важнее всего любовь и семейный очаг, смогут много времени посвящать именно этой сфере.

Кролик во многом готов идти вам навстречу и всячески поощряет вашу работу над собой. Если вы чего-то боитесь, у вас что-то не получается, а может быть, мешают жить собственные качества, – Кролик поможет все это проработать и многократно улучшить жизнь. Только не отказывайтесь от этого щедрого предложения.