Восточный гороскоп на 2023 год

А еще он дружелюбен и считает, что худой мир лучше доброй ссоры. Но и кроме этого он преподнесет нам немало интересного.
Кролик сменяет Тигра – меньше эпатажа, больше дипломатии
Уходящий год Тигра задал направление году наступающему. С одной стороны, радикально новых трендов от Кролика вряд ли можно ожидать, с другой – зато Кролик куда миролюбивее своего предшественника и предпочтет скорее объединение и компромиссы, чем напряженную конкурентную борьбу.
Также под его влиянием люди охотнее объединяются в «клубы по интересам», не пуская в свой узкий круг того, кто способен грязными руками замарать чистую идею.
Кролик обладает острым чувством прекрасного, поэтому поощряет все, что связано с красотой, эстетикой, творчеством, нетривиальными идеями.
Для того чтобы стать успешными в этом году, нужно проявлять гибкость, быть дипломатичными, искать и находить красивые неординарные решения, больше общаться с единомышленниками, сглаживать острые углы, заниматься творчеством и, что очень важно, саморазвитием и самопознанием.
Чего стоит остерегаться
Скандалов Кролик не любит, зато интриги и расследования – это он со всей душой. И это именно то, чего всеми силами следует избегать. Любые подковерные игры и тайная деятельность чреваты такими проблемами, что хоть стой, хоть падай. Тайное станет явным и по вам же и ударит. А то, что не станет, превратит вас в паука, запутавшегося в собственной паутине. Оно вам надо?
Крыса
Крыс ждет бурный год, полный самых разных новостей и событий. Особенно ярко обозначится сфера работы и карьеры, в которой вы проявите себя самым лучшим образом. Вы будете нарасхват и сможете очень неплохо подняться, если будете ставить для себя высокие цели.
В любви Крысы снова неотразимы. И с деньгами все тоже как-то удачно складывается, в отличие от прошлого года. Однако эта неотразимость и финансовая удача таят в себе опасность: есть шанс связаться не с теми людьми, и они используют вас в корыстных целях. Это похоже на басню о Вороне и Лисице – пока вы будете слушать сладкие речи, ваш сыр выпадет, и вы останетесь без завтрака, а то и без обеда. Будьте осторожнее.
Бык
Если в прошлом году многие Быки концентрировались на любви, семейных отношениях и контактах с людьми вообще, то теперь сфера их интересов изменится. Тут они могут поддержать Крыс в выборе приоритетов – на первом месте окажутся работа и карьера. Кто-то может значительно продвинуться на текущей работе, а кто-то и вовсе решит ее сменить, чтобы добиваться успеха в другом месте.
Что важно знать для успешной деятельности – ваш порой безотказный способ идти напролом в стиле «вижу цель, не вижу препятствий» теперь не работает. Нужно сбавить обороты, не форсировать события, держать эмоции в узде. И самое главное – быть гибкими и готовыми обсуждать и договариваться.
Также год хорош для обучения, развития, повышения квалификации. И не забывайте хотя бы иногда уделять время любимым людям.
Тигр
У Тигров в этом году финансовая сфера не принесет ощутимых побед и достижений. Напротив, с деньгами нужно обращаться очень аккуратно, так как есть риск вложить их во что-то, казалось бы, перспективное, и благополучно прогореть. От крупных покупок тоже пока лучше воздержаться. Но не все так плохо, вы можете заработать и остаться в плюсе, если будете прислушиваться к людям более опытным и хорошо разбирающимся в вопросе.
Зато в любви Тигры бесподобны. У большинства Тигров отбоя не будет от поклонников и поклонниц, вам предстоит много знакомиться и общаться. Выбирая себе партнера, ориентируйтесь больше не на внешность, а на общие интересы и схожие взгляды на жизнь.
В остальном – учитесь новому, не бойтесь выступать на публике и не забывайте о духовном росте.
Кот (Кролик)
Кроликам благоволит фортуна. Как-никак, хозяева года. В этом году у вас нет опасности остаться на окраине жизни, вы постоянно будете в самом центре событий. Очень поможет ориентироваться в том стремительном потоке, что понесет вас, ваша собственная интуиция.
Год благоприятен для обучения, повышения квалификации, смены работы. Вы можете решиться и пойти в совершенно новую для себя сферу, очень быстро продвинуться по карьерной лестнице, будете четко видеть, где можно хорошо заработать. Доверьтесь своему чутью и не упускайте богатых возможностей этого года.
А вот скромность в этом году вам не к лицу. Смело заявляйте о себе, ищите влиятельных покровителей, да и просто можете попросить помочь, когда чувствуете, что нуждаетесь в помощниках и поддержке.
Дракон
Казалось бы, где Драконы и где стабильность? Вы всегда открыты новому и готовы экспериментировать. Но не в этот год и не в отношении работы. Под влиянием энергий года вы, как и многие, можете захотеть уйти с прежнего места работы и отправиться в свободное плавание. И это будет в корне неверно. Не принимайте никаких радикальных решений в этой области.
Тем более вас в этом году ожидают совсем другие приоритеты. Если в год Тигра вы занимались финансами и карьерой, то сейчас самое время обратить свой взор на отношения и любовь. Свободные представители знака будут много знакомиться и пользоваться успехом у противоположного пола, а там, глядишь, и восхитительный роман не за горами. Семейные Драконы не без удовольствия сосредоточатся на семье, семейных вопросах и заботах.
Змея
Змеи готовы оправиться от потрясений прошлого года и вступить в новый период с открытыми глазами. Год Тигра научил их осторожности, и теперь Змеи пойдут вперед, действуя сдержанно, спокойно и осмотрительно.
Кролик не станет подкладывать «свинью в огород», и вы можете заниматься новыми проектами, реализовать интересные идеи. И неплохо бы действовать не в одиночку, а собрать команду единомышленников.
Позаботьтесь о здоровье. Ибо если не вы – то кто? Год благоприятен для восстановления физического состояния и душевных сил.
Также это довольно хорошее время для обучения и любви.
Лошадь
Если кому и нырять с головой в омут всего нового, свежего, креативного и неизведанного – так это Лошадям. Жизнь круто изменится, и ваша задача – принимать перемены и выбирать тот путь, который действительно вам подходит.
Очень многое вы решите оставить в прошлом. Это могут быть неудачные отношения, нелюбимая работа, прежнее место жительства, ваше окружение, тяготившее вас, надоевший имидж… И даже лишний вес. Вам подвластно все. Если вы решите чего-то добиться, то обязательно достигнете высокой цели.
На новом пути вас ждут самые разные возможности, вы можете раскрыться с другой стороны, обнаружить в себе талант, заработать денег и, наконец, счастливо влюбиться. Главное – быть в хорошем настроении и действовать разумно.
Коза (Овца)
Козам нужно усвоить, что в этом году один в поле не воин. Гораздо большего вы сможете добиться в компании добрых товарищей и единомышленников. Неплохой год для работы и денег, а те, для кого важнее всего любовь и семейный очаг, смогут много времени посвящать именно этой сфере.
Кролик во многом готов идти вам навстречу и всячески поощряет вашу работу над собой. Если вы чего-то боитесь, у вас что-то не получается, а может быть, мешают жить собственные качества, – Кролик поможет все это проработать и многократно улучшить жизнь. Только не отказывайтесь от этого щедрого предложения.
Обезьяна
Консервативно настроенных Обезьян в этом году ждет застой. Избежать этого можно способом, простым на словах, но сложным в исполнении. По крайней мере, для некоторых. Не цепляйтесь за старое, особенно если видите, что прежние схемы уже не работают. Откройтесь новому! Год Кролика для вас – год обновления во многих сферах, и в первую очередь речь идет о деньгах и положении в обществе. Оставляйте в прошлом то, что вас тормозит и мешает развитию, без малейших сожалений. И эти 12 месяцев принесут вам много хорошего.
Еще одна рекомендация – следуйте принципу «доверяй, но проверяй». В год Кролика активизируются аферисты и манипуляторы, не дайте использовать себя в чужой игре. У них своя жизнь – у вас своя.
Петух
В год Кролика тихо отсидеться в уголочке Петухам не удастся. Впрочем, вы обычно и не склонны прятаться, вы любите блистать. У вас будут все шансы проявить себя и влиять на ситуацию. Главное, не зацикливаться на себе, чем вы порой грешите, иначе пропустите все богатые возможности года и наживете проблем со здоровьем физическим и эмоциональным.
Чтобы достичь успеха, мыслите масштабно, даже дерзко. Ограничения – это для кого-то другого, а вы способны найти выход из любых сложностей. Это качество привлечет к вам массу людей, вы будете нарасхват. Пользуйтесь этим временем, чтобы подняться на новый уровень. Вам это по силам.
Собака
Дружелюбный Кролик никому не желает неприятностей и готов помогать практически всем. Собаки, безусловно, находятся в числе тех, кому Кролик поможет. Он выложит перед вами широчайший ассортимент самых разных предложений, касающихся работы, карьеры и денег. И ваша задача – не растеряться от изобилия. Не нужно хвататься за все сразу, как говорится, побежишь за двумя Кроликами – ни одного не поймаешь. Не растрачивайте энергию попусту, выбирайте только то, что вам по душе, что интересно и чем действительно хочется заниматься.
Если появится желание, вы сможете обратить на себя внимание нужных людей: руководства, друзей, представителей противоположного пола. Вас ждет любовь, большие покупки, карьерный рост и налаживание связей. И в зависимости от того, на чем вы сфокусируетесь, в той сфере вы и добьетесь успеха.
Кабан
Больше всего в год Кролика у Кабанов будет общения. Именно оно сыграет решающую роль практически во всем. Поэтому не стесняйтесь, заводите новые знакомства, поддерживайте старые, налаживайте полезные связи, старайтесь находить контакт с людьми по максимуму.
Помножив это на ваш энтузиазм, силу и гениальные идеи, вы получите восхитительный коктейль, позволяющий вам достигать целей в рекордные сроки. Вы вполне можете заниматься запуском новых проектов. Возможен большой заработок.
В этом водовороте событий не забывайте о себе – время от времени давайте себе передышку, и от общения в том числе, чтобы успокоить и стабилизировать нервную систему и упорядочить мысли.