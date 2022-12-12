Володина назвала самый болтливый знак зодиака, который сам себе портит карьеру

Астролог Василиса Володина заявила, что Тельцы могли бы достичь большего, если бы не любили чрезмерно поболтать.

«Вашему доходу в ближайшие месяцы помогает умение держать язык за зубами. Не удивляйтесь и не болтайте попусту. Самыми прибыльными будут дела, которые вы не афишируете широкой общественности. Подумайте о том, какие из своих проектов и идей можете вывести в разряд секретных источников дохода», — заявила она.

Володина также добавила, что еще больше денег получать помогут дела, связанные с местами, которые традиционно считаются не слишком приятными — тюрьмы, больницы и монастыри.