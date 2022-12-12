«Держим ухо востро!»: Володина назвала знак зодиака, которому поднимут зарплату в 2023 году

Астролог Василиса Володина заявила, что в 2023 году Близнецам очень повезет в финансовом вопросе. Однако для этого нужно будет приложить немало усилий.

«Эти месяцы могут быть связаны с дополнительными поступлениями финансов за счет повышения заработной платы (стоит поговорить с руководителем), а также премиальных выплат, бонусов, вознаграждений всякого рода лотереи (держим ухо востро!)», — заявила она.